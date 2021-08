Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit inecat, sambata, in apele bratului Borcea al Dunarii, in judetul Ialomita. Dupa mai multe ore de cautari, trupul neinsufletit a fost scos la mal, iar medicii de pe ambulanța au pronunțat decesul, a relatat news.ro . Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita,…

- La fața locului s-au deplasat de urgența mai mulți pompieri cu o autospeciala de transport scafandri, o ambarcațiune de cautare salvare (SAR), o ambarcațiune de aluminiu tip IB5, o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța SMURD, precum și o ambulanța tip B2 de la SAJ.Dupa zeci de…

- Baiatul in varsta de numai 21 de ani a disparut fara urma. El este din Drobeta Turnu-Severin, insa studiaza la Școala de Marina din Constanța.Studentul s-a hotarat sa invețe sa inoate și s-a aventurat singur in Dunare. Autoritațile au transmis ca zona in care a mers tanarul este extrem de periculoasa…

- Un șofer roman de TIR aflat in Italia a murit inecat, iar scafandrii au reușit sa il gaseasca dupa doua zile de cautari la foc continuu. Barbatul, impreuna cu fiul, cativa prieteni si alte rude se aflau la pescuit, insa relaxarea lor s-a dovedit a fi fatala. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Misiunea de cautare a unei fete de 14 ani disparuta, miercuri seara, in apele Dunarii, pe bratul Borcea, in zona Fetesti Sat, a fost reluata joi dimineata, dupa ce a fost suspendata pe timpul noptii, potrivit ISU Ialomita. "Misiunea de cautare a continuat miercuri, mai multe ore, fara rezultat, dupa…