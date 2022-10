Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pelerini s-au adunat, zilele acestea, la Iași pentru a se inchina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Primii care s-au inchinat la moaștele Sfintei au fost preoții care au dus pe umeri racla, inconjurand catedrala și pana la bulevard. Dar a fost scandal in prima zi de pelerinaj.…

- Inalt Preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, le-a transmis un mesaj credinciosilor, imediat dupa procesiunea scoaterii sfintelor moaste din Catedrala Mitropolitana. Cel mai mare pelerinaj din Romania are loc in perioada 8 - 15 octombrie.

- Si anul acesta Primaria din Voluntari si-a trimis cetatenii in partea cealalta a tarii pentru a se inchina la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt. In fiecare an, peste 100 de astfel autocare au luat drumul capitalei Moldovei, cu exceptia anilor pandemiei, cand…

- Este forfota la Iasi, pentru cel mai mare pelerinaj de la noi din tara, primul fara restrictii dupa doi ani de pandemie. Mii de credinciosi au ajuns deja in capitala Moldovei, iar multi localnici vin sa se inchine tot acum la moastele Sfintei Parscheva, pentru a lasa atunci locul in zilele hramului…

- Atac sangeros la Iași. Un barbat a fost arestat dupa ce și-a urmarit rivalul pana in fața casei, iar mai apoi l-a atacat cu un cuțit. Dupa ce l-a injunghiat de mai multe ori, l-a lasat intr-o balta de sange și a disparut Zilele trecute, un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile […] Articolul…

- Fiscul a luat la bani marunti sute de romani si a descoperit destul de repede ca unii contribuabili au castigat si de 100 de ori mai mult decat au declarat oficial. Motiv pentru care inspectorii antifrauda au trimis somatii de plata. Cea mai mare dintre ele se ridica la 3,5 milioane de lei. Nici politicienii…

- Heius a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca impozitul calculat la suma de 21,4 milioane de lei este de aproape 6 milioane de lei. “In luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferente intre veniturile declarate si veniturile estimate de noi. Creantele fiscale aferente, respectiv impozitele…