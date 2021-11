Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 353 din 22 septembrie 2021 STIRE DE PRESA Sofer depistat in flagrant delict sub influenta drogurilor La data de 22 septembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Bistrita au depistat un sofer sub influeta substantelor psihoactive. In jurul orei 2:00, politistii rutieri…

- Procuratura din Haiti a solicitat punerea sub acuzare a premierului Ariel Henry in legatura cu asasinarea presedintelui Jovenel Moise (foto), dupa cum au relatat media locale. Potrivit dpa, presa locala a indicat de marti ca biroul procurorului a cerut judecatorului care se ocupa de caz inculparea premierului.…

- Lovitura de stat din Guineea, una dintre cele mai sarace țari din lume, se menține in centrul atenției presei internaționale, alaturi de pandemia de coronavirus. „Jumatate din lume a protestat impotriva loviturii de stat militare de la Conakry, care a culminat cu arestarea președintelui Alpha Conde.…

- Un accident grav a avut loc sambata, la Raliul Iașului, in el fiind implicata mașina condusa de pilotul Adrian Raspopa a. Șoferul a fost transportat, in stare grava, la spital, copilotul scapand fara probleme serioase. Conform informațiilor oferite de Lucian Lucescu, purtator de cuvant al Raliul Iașiului,…

- Cel putin 32 de persoane, intre care doi copii, si-au pierdut viata si alte 22 de persoane au fost ranite marti dimineata dupa ce un autocar s-a prabusit intr-o rapa, in centrul statului Peru, au declarat politia si serviciile de salvare, relateaza AFP. Un prim bilant indica 17 morti, dar a crescut…

- Situație ca-n filmele comico-tragice la Figa. O saptamana de zile s-au spalat in lighean. Problema cu apa la robinet a fost rezolvata…in 10 minute. CE s-a intamplat: Localnicii din Figa au rabufnit ieri, dupa ce, timp de o saptamana, s-au spalat ”in lighean„. Apa nu a mai curs la robinet și s-au descurcat…

- „Pompierii romani care au venit in țara noastra sa intareasca efectivele anti-incendiu și sa lupte cu flacarile par ca sunt de pe alta planeta. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare”, scrie presa din Grecia despre pompierii romani care au sosit pe taram elen pentru…

- Un tramvai a deraiat in Iași dupa ce a fost implicat intr-un accident cu un autoturism. Șoferul a ramas incarcerat și a fost scos abia dupa intervenția SMURD, fiind transportat la spital. Conform Ziarul de Iași, accidentul rutier s-a petrecut vineri dimineața, in stația Minerva. Se pare ca autoturismul…