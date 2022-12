Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anuntat, marti pe Twitter, alocarea de catre executivul european a unui pachet de asistenta financiara in valoare de 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina. „Comisia Europeana plateste inca 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina. Avem planificate alte 18…

- Procurorii polonezi nu vor fi de acord sa includa partea ucraineana in ancheta declanșata dupa ce o racheta a cazut și a ucis doi oameni intr-o localitate langa granița, scrie presa poloneza, citand surse apropiate investigației. „Nu exista o astfel de posibilitate legala și ar fi impotriva procedurilor,…

- Agenția de presa Tryxa a postat un videoclip care arata cum cațiva soldați rușii aflați intr-o barca sunt atacați de conaționalii lor. Hey @TpyxaNews, here's your video [ai] translated from Russian as requested by @harselars. Follow @altryne to get more free transcriptions. https://t.co/vVjEsUhO8h pic.twitter.com/OHswWnLqBU…

- Peste 250 de organizatii ale societatii civile din Romania si internationale le cer ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, decontarea avortului la cerere, a anuntat Centrul Filia, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- In timp ce in restul lumii masurile anti-COVID s-au relaxat aproape complet, carantinele stricte impuse in China continua sa-i aduca pe oameni la disperare. Locuitorii din orasul Guangzhou s-au ciocnit cu Politia și au distrus bariere anti-COVID, relateaza BBC News. Aceste violente au loc in timpul…

- Traficul este blocat, marti dimineata, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un grav accident. Doua persoane au fost ranite, dupa ce un camion a lovit trei mașini parcate. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti,…

- Un tanar de 18 ani care a jefuit prin amenințarea unui pistol tip airsoft o benzinarie din Sectorul 2 al Capitalei a fost reținut, joi, de polițiști, urmand a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva. El a fost ajutat de un barbat de 32 de ani, care a supravegheat locul, fiindu-i frica sa participe…