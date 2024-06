Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VII-a de la Liceul cu Program Sportiv din Brașov și-a amenințat profesoara de istorie. In cazul in care nu primește nota dorita, elevul i-a spus profesoarei ca va publica poze indecente cu fata sa pe rețelele de socializare. Ulterior, profesoara de istorie a semnalat situația oamenilor…

- ”Generația de aur”, meci de retragere impotriva unei echipe de vedete. Numele care au facut istorie in fotbal, vin la București ”Generația de aur”, meci de retragere: Fostii mari fotbalisti Hristo Stoicikov si Rivaldo, castigatori ai Balonului de Aur in 1994, respectiv 1999, vor face parte din echipa…

- Vineri, 29 martie a.c., Departamentul de Științe Umane și Social – Politice al Facultații de Istorie și Geografie, din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a organizat dezbaterea „Extremismul și populismul impotriva democrației”. Evenimentul, moderat de prof. univ. dr. Gheorghe…

- Pasiunea pentru istorie i-a adus și anul acesta, pentru a treia oara consecutiv, unei eleve a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș calificarea la etapa naționala a Olimpiadei de Istorie, care va avea loc intre 27 aprilie – 1 mai 2024, la Brașov. Damaris Vasinc este eleva in clasa a XI-a și a…

- In Moldova, sfera creativitații științifice in rindul tinerilor este complet distrusa, iar aceasta este o mare problema care trebuie rezolvata urgent. O astfel de opinie exprimat intr-un interviu pentru Noi.md custodele Muzeului de Istorie a Invațamintului din Moldova, Marcel Pascali. El a menționat…

- Profilurile lui Meghan și Harry au fost eliminate de pe site-ul Palatului Buckingham și apoi transformate intr-o secțiune comuna. Biografiile extinse ale Prințului Harry și Meghan Markle au fost inițial eliminate de pe site-ul Palatului Buckingham și ulterior actualizate și inlocuite cu o secțiune comuna…

- La conferința de presa a Consiliului Județean din aceasta saptamana, in care s-a anunțat finalizarea lucrarilor de renovare a Muzeului de Istorie și, totodata, au... The post Investiții in „Tabara Regala” la Savarșin și in Tabara de la Casoaia și evenimentele Centrului Cultural Județean in „Anul Avram…

- Revista Sportico și-a actualizat clasamentul anual, in care pe primul loc se afla Michael Jordan, care a ciștigat 3,75 miliarde de dolari in timpul carierei sale de jucator și dupa incheierea acesteia. Ronaldo a urcat timp de un an de pe locul cinci pe locul trei, cu 1,92 miliarde de dolari. Ciștigurile…