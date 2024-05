O polițista de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea, care impreuna cu colegul acesteia de patrula a oprit trecerea ilegala pe la frontiera terestra a unui grup de 8 migranți afro-asiatici pe raza județului Bihor, folosind armamentul din dotare in capturarea acestora, este cercetata disciplinar și trimisa in fața Consiliului de […] The post Polițista, trimisa la psiholog și cercetata disciplinar pentru ca a folosit armamentul pentru prinderea migranților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .