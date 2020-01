Stiri pe aceeasi tema

Cinci copii cu afecțiuni grave au primit o șansa la viața, grație parinților unui baiețel din Bacau, intrat in moarte cerebrala, care au fost de acord sa-i doneze organele. Potrivit Pro TV, donatorul, in varsta de 10 ani, a sfarșit fulgerator din...

- O noua prelevare de organe a fost efectuata, noaptea trecuta, la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, donatorul fiind un copil de 10 ani aflat in moarte cerebrala, relateaza Ziarul de Iași.Dupa acordul familiei, s-au prelevat ficatul, rinichii, cordul si plamanii. Beneficiarii transplantului sunt copii…

- Surse medicale au declarat ca plamanii vor fi transplantați unui pacient din Austria, iar ficatul unui cetațean german. De asemenea, unul dintre rinichi a fost transportat pentru transplant la Cluj, iar celalalt va fi transplantat de echipa medicala de la Spitalul Parhon.Ieri seara, pe…

- Medicii au efectuat luni, la Spitalul de Neurochirurgie ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iasi, o prelevare de organe de la un copil de 15 ani, din judetul Galati, aflat in moarte cerebrala. Coordonatoarea Centrului Regional de Transplant din Iasi, Raluca Neagu, a declarat pentru AGERPRES ca donatorul suferise…

- Carmen Pantiș, coordonator de transplant in Bihor, a vorbit astazi la Adriana Nedelea LA FIX despre cazul celor doi procurori din Oradea implicați intr-o controversata prelevare de organe.Familia unui pacient aflat in moarte cerebrala ca urmare a unei agresiuni accepta ca barbatul sa devina donator…

- Problemele cardiace cronice ale presedintelui sarb Aleksandar Vucic au ajuns sa-i puna viata in pericol, a declarat duminica ministrul sanatatii, Zlatibor Loncar, transmite dpa, potrivit Agerpres.Citește și: 'Cartof fierbinte' pentru Guvernul Orban! Romania importa MASIV alimente: deficitul…

- La Iași a avut loc saptamana trecuta a doua prelevare de organe de anul acesta, in contextul in care in 2018, pe vremea aceasta, erau deja 12 astfel de prelevari facute. “Este cel mai mare recul inregistrat in ultimii ani in activitatea de transplant”, a explicat Ionuț Nistor, medic primar nefrolog…

- Doi barbați din Iași, in varsta de 34, respectiv 37 de ani au primit o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi. Donatorul este o femeie, in varsta de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala.