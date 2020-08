Un Boeing 767-300ER al companiei Omni Air a ramas pe pista aeroportului din Baneasa dupa ce trenul principal de aterizare din partea stanga a suferit avarii. Avionul a aterizat la ora 14:55 pe aeroportul Baneasa dupa un zbor de 5 ore și jumatate de la Kabul, Afghanistan, potrivit boardingpass.ro . Dupa realimentare, Boeingul 767 urma sa decoleze de la Baneasa spre Washington, DC. Avionul, un Boeing 767-300ER (N423AX), avea 84 de pasageri la bord, care au fost coborați in siguranța din aeronava. In prezent ei se afla in zona terminalelor aeroportului. De asemenea, surse din domeniul Aviației au…