- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ''trafic de persoane'', au anuntat vineri autoritatile franceze.

- Gregorian Bivolaru a fost arestat, marți, in Franța, alaturi de alte 40 de persoane suspectate de abuzuri sub acoperirea lecțiilor de yoga, transmite presa franceza. O ampla ancheta judiciara a fost deschisa de Parchetul din Paris in iulie 2023 pentru abuz, rapire, viol și trafic de ființe umane, iar…

- Targul de Turism al Romaniei debuteaza joi la Romexpo. Companii din 11 tari vor prezenta cele mai frumoase si accesibile vacante si sejururiEditia de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR) va debuta joi, la Romexpo, unde 107 companii din 11 tari vor prezenta timp de patru zile cele mai frumoase…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, fiormata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…