- Un autoturism a intrat pe interzis in Piața Cipariu, cel mai probabil cu intenția de a merge in Gheorgheni.Șoferul a venit dinspre strada Posada și a virat dreapta, trezindu-se cu traficul in fața. ”Autoturism din Neamț in Piața Cipariu. Omu o și certa pe nevasta pentru ca l-a ghidat greșit”, a relatat…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 21 iunie 2020, in jurul orei 14.00, pe DN 1 la intrarea in Aiud dinspre Teiuș. Un tanar de 36 de ani din județul Caraș-Severin, in timp ce conducea un autoturism marca Opel, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu alt autoturism Skoda, condus de o femeie…

- Au fost clipe șocante pe o strada in Capitala! Un agent al Poliției Locale a fost lovit de o mașina, chiar dupa ce a intrat pe culoarea roșie a semaforului intr-o intersecție din Pipera, iar imediat a parasit locului accidentului!

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Crucea, a fost ranit dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt autoturism care a intrat pe contrasens. Accidentul s-a petrecut miercuri, la primele ore ale dimineții, pe drumul național 17B, in comuna Crucea. Șoferul care a provocat coliziunea ...

- Un tanar de 23 de ani, din Tulcea, a pierdut controlul volanului si a lovit un autoturism dupa care s a rasturnat. Soferul s a ales cu dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.In dupa amiaza zilei de 20 mai a.c., un tanar de 23 de ani, din Tulcea,…

- Un tanar roman a sfarșit in mod tragic, dupa ce a cazut in gol, de la o inalțime de 15 metri, de pe un pod din Italia. Barbatul, in varsta de 27 de ani, a fost gasit de un trecator șocat.

- Accident pe DN 72, ieri, dupa lasarea intunericului, pe podul peste raul Dambovița, la Viișoara. O femei de 35 de Post-ul DN72: O șoferița a circulat pe contrasens și a lovit un autoturism pe podul peste Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un turn de locuinte, Torch Tower din Dubai, a luat foc in aceasta seara. Cladirea este inalta de 337 metri, relateaza BBC. Un rezident a spus pentru Reuters ca oamenii urlau in timp ce se trezeau din cauza focului izbucnit in timpul noptii. Ei s-au vazut nevoiti sa fuga. Autoritatile au spus ca toate…