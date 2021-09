Un autoportret al pictoritei mexicane Frida Kahlo (1907-1954) ar putea fi vandut cu peste 30 de milioane de dolari la o licitatie organizata in noiembrie de casa Sotheby's la New York, relateaza dpa.



Daca va fi vandut pentru aceasta suma, tabloul va deveni cea mai scumpa lucrare din America Latina licitata vreodata, a anuntat miercuri Sotheby's.



Tabloul "Diego y yo" (''Diego and I''), in care sotul lui Kahlo, artistul Diego Rivera, apare pictat pe fruntea ei, a fost realizat in 1949.



El a fost vandut ultima data la licitatie in 1990 pentru…