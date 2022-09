Un asteroid masiv se intersectează cu orbita Pământului în mai puțin de două săptămâni Un asteroid masiv, de doua ori mai mare decat Big Ben, se intersecteaza orbita Pamantului pe 13 septembrie la 3:50, ora Romaniei. Piatra spațiala gigantica numita „2008 RW”, se apropie de Pamant doar o data la trei sau patru ani. Experții afirma ca de aceasta data, corpul va trece foarte aproape și se va intersecta cu orbita noastra. Viteza la care experții se așteapta sa o traverseze va depași 10 kilometri pe secunda. Ce spun experții despre asteroidul urias Specialiștii in domeniu au estimat ca roca masiva se va deplasa la aproximativ 6,7 milioane de kilometri de Pamant, ceea ce este suficient… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

