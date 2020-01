Stiri pe aceeasi tema

- Pompeo l-a pus la curent pe Barzani cu privire la atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor americane din Irak, inclusiv cea din Erbil, a precizat Ortagus in comunicat."Secretarul de stat (Pompeo) si premierul Barzani au convenit sa ramana in contact permanent in contextul evolutiei…

- La cinci zile dupa eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a declansat miercuri riposta impotriva Statelor Unite lansand rachete asupra a doua baze militare din Irak unde stationeaza militari americani, comenteaza AFP. Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din…

- Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe, a anuntat ca obiectivul sau este de a alunga SUA din regiune dupa ce generalul Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac american la Bagdad, transmite Reuters. ''Promitem sa continuam…

- Fiica lui Qassem Soleimani l-a amenințat in mod direct pe Donald Trump, cu ocazia funeraliilor organizate de autoritațile iraniene dupa moartea tatalui sau, intr-un moment in care criza din Orientul Mijlociu se adancește. Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata…

- Fiica generalului iranian ucis vineri de o lovitura americana a declarat luni, în fața marii mulțimi adunate la ceremonia funerara din Teheran, ca pentru Statele Unite și Israel urmeaza vremuri nefaste din cauza morții lui Qassem Soleimani, transmite Reuters.”Trump, nebunule, sa…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…

- Fostul secretar de stat Rex Tillerson si John Kelly, fost sef de cabinet al presedintelui Trump, intentionau sa o recruteze pe Haley pentru a-i ajuta sa-i submineze autoritatea presedintelui Trump in incercarea de a ''salva tara'', a scris, potrivit The Washington Post, fosta ambasadoare Haley intr-o…