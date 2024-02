Stiri pe aceeasi tema

- Vreme indelungata, International Football Association Board, ai carei 8 membri cu drept de vot (4 reprezentand federațiile din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Iranda de Nord, 4 FIFA) se autodefinesc ca fiind "Gardienii Legilor Jocului", a fost socotit un for inchistat. Conservator și chiar anchilozat,…

- Aproape 30 de cazuri de suspiciuni de avorturi ilegale au fost reclamate la poliție in 2022 in Marea Britanie, de aproape doua ori mai multe decat cu patru ani inainte. Aici, avortul nu este legalizat, dar este parțial dezincriminat - adica poate avea loc in anumite condiții. De pilda, daca sarcina…

- Detinerea unui caine neinregistrat din rasa XL Bully va deveni o infractiune in Anglia si Tara Galilor incepand de joi, conform planurilor guvernamentale de a elimina treptat aceasta rasa de caini care a fost acuzata de atacuri fatale asupra oamenilor si a altor animale, relateaza Reuters.Interdictia,…

- Nationala de fotbal a Belgiei va juca un meci amical impotriva celei a Luxemburgului, la Bruxelles, pe 9 iulie, cu cateva zile inainte de EURO 2024, unde "diavolii rosii" vor fi printre adversarii Romaniei, a anuntat marti radioteleviziunea RTBF.Dupa meciurile de pregatire pe care la va juca in luna…

- Marea Britanie se confrunta miercuri cu perturbari majore in urma trecerii furtunii Henk, cu sute de avertizari de inundatii, drumuri impracticabile, trenuri anulate si mii de locuinte fara curent electric, iar politia a anuntat moartea unui sofer peste masina caruia vantul puternic a daramat un copac,…

- Marea Britanie nu mai acorda vize pentru familiile studenților straini, incepand cu acest an. Excepția de la regula constituie cercetatorii postuniversitari si studentii cu burse finantate de guvern. Decizia suspendarii acestor vize pentru familiile studenților a fost luata inca din mai 2023. „De astazi…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele EURO 2024: Belgia, Slovacia și castigatoarea play-off B (Israel – Islanda / Bosnia – Ucraina). Tragerea la sorți a grupelor pentru EURO 2024 a avut loc la Hamburg, in Germania. Tricolorii au evitat echipele considerate puternice: Italia și Olanda. GRUPA A:…

- Azi continua preliminariile EURO 2024. Se vor juca 7 meciuri, primul urmand sa inceapa la 16:00: Armenia – Țara Galilor. Toate duelurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Albania, Austria, Belgia, Danemarca, Anglia, Franța, Germania (țara gazda), Ungaria, Portugalia, Scoția, Slovacia, Spania și Turcia sunt…