Eclipsă totală de Soare 2024. Vom fi martori la un eveniment astronomic extrem de rar Eclipsa totala de Soare 2024 va avea loc la inceputul lunii viitoare. Este un eveniment astronomic extrem de rar datorita activitații intense a suprafeței solare. Eclipsa totala de Soare se va produce pe data de 8 aprilie și va fi vizibila, mai intai, in Mexic. Apoi iși va continua drumul prin SUA, apoi va parasi America de Nord pe coasta Atlanticului. Citește și: Cum influențeaza eclipsa starea oamenilor Potrivit NASA, acest eveniment astronomic va fi diferit de celelalte eclipse de Soare de pana acum. Oamenii de știița spun ca stratul exterior al Soarelui (coroana) va fi mai vizibil fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

