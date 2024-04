Maine, are loc un fenomen astronomic extrem de rar – o eclipsa totala de soare care va intuneca cerul Americii de Nord, manifestandu-se de pe coastele Mexicului pana in Canada, trecand prin Statele Unite. Eclipsa va incepe deasupra vastului Pacific de Sud și ar urma sa ajunga pe coasta Pacifica a Mexicului in jurul orei 11:07, ora Pacificului, inainte de a intra in Statele Unite prin Texas. Ea se va putea vedea apoi in state precum Oklahoma, Arkansas, Missouri și Tennessee, Illinois, Kentucky, va continua apoi pana pe coasta atlantica a Newfoundland, Canada, in jurul orei 17:16 (ora Newfoundland).…