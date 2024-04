Cum pot vedea mureșenii eclipsa totală de soare O eclipsa totala de soare va fi vizibila de pe Pamant astazi, 8 aprilie. Luna va trece prin fața Soarelui, ascunzandu-l complet pentru o scurta clipa, iar pentru cateva minute, va fi intuneric in mijlocul zilei. Și mureșenii pot vedea acest eveniment ceresc care inca starneste uimire si fascinatie.Aceasta eclipsa va fi vizibila intr-o imensa … Post-ul Cum pot vedea mureșenii eclipsa totala de… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

