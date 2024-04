Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala va aparea mai intai de-a lungul coastei mexicane a Pacificului in jurul orei 11:07 a.m. ora locala, apoi va traversa o portiune din SUA, din Texas pana in Maine, si va ajunge in Canada. De acolo, traiectoria va continua in Texas, traversand mai multe state inainte ca eclipsa sa intre…

- Va incepe in Mexic, va traversa Statele Unite si se va incheia in Canada: luni, milioane de oameni vor urmari o rara eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care inca starneste uimire si fascinatie, dar care reprezinta, de asemenea, o oportunitate stiintifica si economica, relateaza AFP.

- NASA va efectua mai multe experimente stiintifice pentru a studia atmosfera superioara in timpul eclipsei totale de soare din 8 aprilie, care va putea fi vazuta in unele zone din Mexic, Statele Unite si Canada, a declarat pentru EFE unul dintre reprezentantii sai. Citește și: Accident cu cinci victime…

- ​Eclipsele de Soare sunt evenimente speciale și oamenii sunt nerabdatori sa le vada, insa puține eclipse au starnit așa interes uriaș cum se intampla cu cea care se va vedea din America de Nord pe 8 aprilie. Pentru unele orașe va fi cel mai mare eveniment din ultimele decenii și milioane de oameni vor…

- O eclipsa totala de soare va traversa America de Nord, trecand peste Mexic, Statele Unite și Canada, informeaza NASA. Evenimentul va avea loc pe 8 aprilie 2024 și va fi o eclipsa totala de Soare, adica Luna trece intre Soare și Pamant, blocand complet fața Soarelui, iar cerul se va intuneca ca și cum…

- Eclipsa totala de soare din aprilie se anunța a fi o oportunitate unica pentru cercetare științifica, datorita noilor tehnologii spațiale și a telescoapelor avansate, precum și a condițiilor cosmice favorabile. Apropieri rare ale Lunii de Pamant vor crea o perioada extinsa și intensa de intuneric, iar…

- ​Muzica lui Neil Young revine pe Spotify, platforma pe care artistul american nascut in Canada a boicotat-o timp de doi ani din cauza asocierii acesteia cu controversata gaza de podcasturi Joe Rogan, amintește The Guardian, citat de News.ro.

- O cometa de trei ori mai mare decat Muntele Everest va fi vizibila pe cer in urmatoarele saptamani. Este un eveniment rar, deoarece 12P/Pons-Brooks, așa cum o numesc oamenii de știința, iși incheie orbita o data la 71,3 ani. A fost vazuta ultima oara in 1954 și iși va face o noua apariție abia in 2095.…