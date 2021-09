Stiri pe aceeasi tema

- Un focșanean, Theodor Dumitru Ciocirlan, a obținut cel mai bun rezultat la examenul de definitivat pentru singurul post de notar public la Camera Notarilor Publici București. Theodor Dumitru Ciocirlan a avut media generala 9,60, dupa ce a obținut 9,45 la proba practica și 9,75 la proba teoretica, potrivit…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului „Cruciada infranta la Timișoara”, un spectacol care reinvie evenimentul care a zguduit nu numai Timișoara și Banatul, ci intreaga Europa, in 1514. Ridicarea sub arme a cruciadei transformata in rascoala și destinul conducatorului, Gheorghe Doja,…

- Un proiect legislativ a fost inregistrat la inceputul lunii la Senat El prevede, in mare, disparitia obiceiului de a da bani pentru fondul scolii sau al clasei Parintii ar putea scapa de obiceiul de a de bani pentru fondul scolii sau al clasei pentru ca ar putea deveni o practica interzisa, indiferent…

- Un grav accident de circulație petrecut in aceasta dimineața pe DN 79, intre localitațile aradene Șimand și Zimandu Nou, s-a soldat cu moartea unui tanar motociclist din Timișoara, care avea 34 de ani. „In aceasta dimineața, in jurul orei 10.30, s-a produs un accident rutier grav pe DN 79, in afara…

- Nationala de rugby a Romaniei a cedat onorabil in fata puternicei reprezentantive a Argentinei in meciul care a inaugurat noul stadion „Arcul de Triumf”, ieri seara in Bucuresti. „Pumele” au castigat cu 24-17. Primul eseu al „Stejarilor” a fost realizat de Eugen Capatina, component de baza al lui SCM…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – ITPF Timisoara au depistat unsprezece cetateni straini din Egipt, Turcia si Camerun care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni pneumatice. Doua dintre femeile din…

- Consilierul local, Raul Ambrus si viecprimarul Cosmin Tabara se vor duela pentru sefia PNL Timisoara. In momentul de fata exista peste 600 de membri cotizanti care ar trebui sa voteze la aceste alegeri. Surse demne de incredere spun ca pana in ziua alegerilor vor mai aparea cel putin 300 de membri cotizani…

- La fel ca mulți timișoreni, consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania, spune ca nu ințelege cum de ne-am ales cu cele aproximativ 450 de jardiniere goale prin Timișoara, fara un fir de floare, mai nou pe post de scrumiere sau loc de aruncat gunoi. „Nici eu n-am ințeles, pana astazi. Dragii…