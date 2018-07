Stiri pe aceeasi tema

- Esara noastrAƒ devine tot mai atractivAƒ pentru investitorii strAƒini. Cel puE›in asta a afirmat secretarul de stat de Ministerul Economiei E™i Infrastructurii Vitalie Iurcu, A®n cadrul emisiunii aEzKilometrul 0", de la Sputnik Moldova.

- CHIȘINAU, 6 iul — Sputnik, C.S. Polițiștii au facut mare tam-tam din faptul ca au prins un barbat din comuna Trușeni care comercializa ilegal frunze de dafin. Evident, nu vrem sa justificam în niciun fel desfașurarea ilegala a activitații de întreprinzator, dar modul în…

- Dupa ce in 1995 in localitatea galateana Cudalbi s-a cultivat cu pepeni o suprafata record de 4.500 de hectare (cat sa dea fiecarui roman cam 8,5 kilograme de harbuz), acum se mai pun doar 300 de hectare. Satenii spun ca li s-a domolit entuziasmul pentru ca importurile le-au taiat drastic din profit,…

- Curtea Europeana de Conturi ne-a dat un semnal serios de alarma: seceta pune in pericol mai multe zone din Romania. Zona a carei evolutie ii ingrijoreaza pe europeni are o suprafata de aproximativ 100.000 de hectare de teren si este situata in Dobrogea, sudul Moldovei si sudul Campiei Romane. Aici,…

- Romania este in pericol sa devina un vast... desert. Este semnalul de alarma tras de Curtea Europeana de Conturi, care scrie intr-un raport ca peste o suta de mii de hectare de teren din Dobrogea, sudul Moldovei si sudul Campiei Romane au fost lovite de seceta extrema.

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. Economistul Viorel Gîrbu considera ca decizia Bancii Centrale Europene de a opri emiterea bancnotei de 500 de euro nu trebuie sa constituie un motiv de panica. Scoaterea din circulație a celei mai mari bancnote euro este determinata de lupta împotriva…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor ia noi masuri impotriva raspandirii pestei porcine in sudul tarii.Specialistii ANSA efectueaza astazi verificari in Gagauzia si raionul Taraclia, acolo unde, recent, au fost confirmate trei focare de pesta porcina.

- Primavara și-a luat o pauza de la caldurile toride din ultimele saptamani și locul i-a luat ploile torențiale. Meteorologii anunța ca de maine se vor inregistra ploi cu tunete, fulgere si vant puternic, care vor cuprinde toata tara, iar temperaturile vor incepe sa scada.