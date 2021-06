Stiri pe aceeasi tema

- ​Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu valori maximale de câte 350.000 de euro - 1,5 milioane de euro pe proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajari, softuri specifice și altele, printr-o linie de finanțare care urmeaza…

- Ministerul Finantelor deruleaza discutii cu compania UiPath pentru crearea unui centru de excelenta in finante, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la B1 TV. "Mai nou, am avut recent o discutie cu UiPath, discutam sa cream un centru de excelenta in finante cu UiPath,…

- Consiliul Județean Cluj a obținut o finanțare de 150 de milioane de euro pentru a realiza un Spital de Copii in Borhanci. ”Proiectul viitorului Spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca va fi realizat și va beneficia de finanțare de

- ​Daniel Dines și Ion Țiriac sunt singurii români care figureaza în topul Forbes în timp real al miliardarilor lumii. Dines (49 de ani) este în top 500 mondial, fondatorul și CEO-ul companiei IT UiPath întrecându-l pe Ion Țiriac în clasament. Citește…

- ​Comisia Europeana permite statului român sa acorde ajutoare de stat de pâna la 500 de milioane de euro în total restaurantelor, hotelurilor și altor firme din domniul HoReCa și al turismului prin schema de ajutoare aflata în pregatire la Ministerul Economiei. Citește…

- ​Miliardarul român Daniel Dines mai deține 5% din compania pe care a fondat-o, UiPath, dar pastreaza în continuare controlul decizional din firma, conform prospectului de listare la bursa a decacornului româno-american global. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Startup-ul polonez Airly, care a construit o rețea de senzori de monitorizare a poluarii aerului, inclusiv în România, a obținut, luni, o noua finanțare de capital de risc, de 3,3 milioane de dolari, ca sa faca angajari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Doi tineri din România au creat în urma cu 4 ani o platforma online de programari la medicul veterinar, iar acum au obținut o finanțare de venture capital de 2,5 milioane de dolari de la un grup de investitori, printre care și Gradient Ventures, fond de investiții al gigantului IT Google,…