- Tarom opereaza un zbor de repatriere Bucuresti-Beirut si retur, in 13 august. Un bilet costa 230 euro, plus 50 de dolari pentru test de COVID-19 Compania de stat Tarom va opera un zbor special de repatriere, Bucuresti - Beirut - Bucuresti joi, 13 august, a anuntat compania pe contul sau de Facebook.…

- Coaliția pentru Familie a postat duminica pe Facebook o imagine cu un milion de oameni de la un eveniment de muzica tehno desfașurat in 2019 in Zurich, susținand ca e vorba despre participanții la mitingul de sambata din Berlin. Coaliția susține in postare – un mesaj preluat de la un alt internaut…

- Rudele barbatului au primit bunurile pe care barbatul le-a avut in spital, printre care si telefonul acestuia, și au ramas șocate cand au vazut ultimele fotografii facute. Familia barbatului a decis sa le publice pe Facebook si sa-i intrebe pe internauți daca nu cumva pozele reprezinta un semn.…

- FIFA a anuntat miercuri, 29 iulie, un plan de ajutorare de 1,5 miliarde de dolari pentru a lupta impotriva consecintelor coronavirusului, de aceasta suma urmand sa beneficieze asociatiile membre si confederatiile, sub forma de subventii sau imprumuturi, scrie France Football. Suma de 1,5 miliarde…

- O insula privata, cu toate utilitațile, aflata in Marea Bariera de Corali este acum scoasa la vanzare. Insula Pumpkin, situata la 14 kilometri sau o plimbare de 30 de minute cu barca in largul coastei Queensland din Australia, are o plaja privata, un golf plin cu stridii și mai multe locuri de cazare…

- Tribunalul București i-a interzis lui Adrian Mititelu sa mai foloseasca denumirea de Universitatea Craiova și sigla cu leul, la noul club pe care-l deține: FCU. Patronul divizionarei secunde a rastalmacit motivarea instanței și a declarat ca poate folosi in continuare numele cu FC Universitatea Craiova.…

- Mark Zuckerberg a anuntat duminica seara ca Facebook investeste 10 milioane de dolari intr-o campanie impotriva nedreptatii rasiale.Compania sa „colaboreaza cu angajatii si consultantii nostri pe drepturi civile pentru a identifica, la nivel local si national, organizatii care pot utiliza…

- Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, va primi despagubiri pentru ca instanța a hotarat ca a fost concediat abuziv.Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, fosta fabrica Zaharul Ludus (Mures), a castigat in instanta aproape un milion de dolari, in…