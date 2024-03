Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: La 10.000 de semnaturi stranse pentru scaderea tarifelor la apa, PNL Alba nu mai rezista presiunii și vandalizeaza corturile PSD La 10.000 de semnaturi stranse pentru scaderea tarifelor la apa, PNL Alba nu mai rezista presiunii și vandalizeaza corturile PSD La 10.000 de semnaturi…

- FOTO Persoane fara adapost, identificate in mai multe zone din Alba Iulia: Locurile unde se refugiau, focare de infecție, pline de mizerie Persoane fara adapost, identificate in mai multe zone din Alba Iulia: Locurile unde se refugiau, focare de infecție, pline de mizerie Mai multe persoane fara adapost…

- Oamenii in cauza și-au gasit adapost, mai ales pe timp de noapte, in mai multe zone din municipiu, fie in cladiri dezafectate, in gherete ori chiar sub cerul liber. Majoritatea dintre ei sunt din localitați ale județului nostru, dar și din zone cum ar fi Aradul, Suceava sau Covasna. In ultimele zile,…

- La data de 8 februarie 2024, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au identificat o femeie de 34 de ani, din Șelimbar, județul Sibiu, ca persoana banuita de savarșirea unui furt calificat, fapta sesizata poliției in octombrie 2023. In sarcina femeii, s-a reținut faptul ca, la data de 12…

- Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au identificat un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de savarșirea unui furt calificat, fapta sesizata poliției la data de 7 noiembrie 2023. In urma cercetarilor efectuate, a rezultat ca, in seara zilei de 7 noiembrie 2023, in…

- VIDEO Cazul cocktail-urilor Molotov descoperite la Alba Iulia: La un an distanța nici un suspect. Polițiștii inca fac cercetari In data de 8 februarie 2024 se implinește un an de cand in Cetatea Alba Carolina au fost descoperite patru cocktailuri Molotov. Cele patru sticle incendiare au fost descoperite…

- Doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce au intrat intr-o unitate de cazare din municipiul Satu Mare si au furat banii unui angajat, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…