- Departamentul de resurse umane al celui mai mare producator de mezeluri din Chile, Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), i-a virat din greșeala unui angajat 165.398.851 de pesos chilieni (peste 180.000 de dolari) luna trecuta, in loc de cei 500.000 de pesos (542 de dolari), cat era salariul. Acum,…

