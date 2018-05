Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul. "Suntem determinati sa mentinem acest acord deoarece ofera garantii privind neproliferarea nucleara si reprezinta o modalitate de a opri Iranul sa se doteze cu arme nucleare", a declarat Jean-Yves Le Drian, informeaza…

- Marea Britanie si Statele Unite au lansat luni un proiect comun in valoare de 25 de milioane de dolari pentru a studia riscurile prabusirii unui ghetar gigant din Antarctica, care a inceput deja sa se topeasca, contribuind la cresterea nivelului apelor, informeaza Reuters. Cercetarea,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Un roman stabilit in Marea Britanie, care s-a oferit sa iși ajute un conațional, l-a transformat pe acesta intr-un adevarat sclav, forțandu-l sa locuiasca intr-o camera alaturi de alte 14 persoane.

- Sunt, se pare, un „plutocrat strain”. Suma considerabila pe care am donat-o parții favorabile ramanerii, in dezbaterile Brexit , este „patata” și ar trebui returnata imediat. Ar trebui sa „stau deoparte” de politica britanica. Toate acestea au ieșit la iveala in timpul unui dineu pe care l-am oferit…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…