- UPDATE 20:50 - Noi fragmente de drona, asemanatoare celei de tip "Gherani-2", au fost gasite sambata in zona de frontiera moldo-ucraineana, a indicat Politia de frontiera a Republicii Moldova, citata de NewsMaker si Deschide.md.Fragmentele au fost gasite pe un camp din apropierea localitatii Etulia…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Italia a refuzat sa participe la loviturile lansate in cursul noptii de joi spre vineri de catre Statele Unite si Marea Britanie impotriva rebelilor houthi din Yemen, a declarat vineri o sursa guvernamentala, explicind ca Roma a preferat sa urmeze o politica de „linistire” in Marea Rosie, relateaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat cetatenia rusa boxerului american Kevin Johnson si jucatorului canadian de hochei pe gheata Brendan Leipsic, potrivit unui decret publicat marti pe site-ul guvernului rus, relateaza Reuters.

- Comicul american Tom Smothers, membru al duolui muzical umoristic The Smothers Brothers, al carui show de varietati difuzat de postul CBS in anii 1960 a testat limitele cenzurii si granitele satirei televizate, a murit marti la varsta de 86 de ani, informeaza Reuters.Comicul american Tom Smothers, membru…

- Tara Moore, fost numar 1 la dublu din Marea Britanie, a fost exonerata de o incalcare a regulilor antidoping, dupa ce Agentia Internationala de Integritate in Tenis (ITIA) a precizat, sambata, ca nu a avut nicio vina pentru aceasta incalcare, relateaza Reuters.Moore a fost suspendata provizoriu in…