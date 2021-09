Intalnesc din ce in ce mai des tineri care, ca și mine, s-au reintors in Romania și incearca sa iși construiasca sensul aici. Spun sa il construiasca pentru ca dupa atatea cautari au descoperit ca, nu de puține ori, comoara visata se gasește chiar in propria pivnița și trebuie doar sa sapi. La fel sunt și mulți tineri care, dupa 10-15 ani de munca in corporații multinaționale, au decis sa porneasca de la zero la sat. Fie ca revin din strainatate sau ca schimba biroul cu parcela, livada sau solarul, toți au in comun dorința de a face ceva in agricultura, iar pentru ei realitatea este ceva mai diferita…