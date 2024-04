Cele trei contracte sunt finantate din programul Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C12 – Sanatate – I2.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, anunta Primaria Ploiesti intr-un comunicat. Unul dintre contractele de furnizare are valoarea de 3,441,820.00 lei, fara TVA, iar furnizor este S.C. Hospital Technical Solutions S.R.L.. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea si punerea in functiune a unui Sistem de climatizare si ventilare cu flux laminar. Al doilea contract de furnizare este in valoare de 3.886.723,00 lei, fara…