Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș a facut demersuri pentru obținerea finanțarii necesare pentru reabilitare a doua cladiri din cadrul inspectoratului. Soluția de finanțare este asigurata prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne…

- Astazi, 16.03.2024, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș s-a desfașurat ceremonia militara și religioasa de inaugurare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor in situații de urgența. The post FOTO: Centrul Județean…

- Maine, 16.03, incepand cu ora 11.00, la sediul Inspectoratului pentru situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș va avea loc ceremonia militara și religioasa de inaugurare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor. Centrul a fost realizat prin intermediul…

- Miercuri, 13 martie 2024, a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor aferente proiectului prin care Creșa nr. 8 din Smeurei va beneficia de o renovare energetica ampla și de modernizare, cu sprijinul fondurilor europene din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 – Valul…

- Aproximativ un milion de euro este valoarea proiectului de finanțare caștigat de Spitalul Județean de Urgența din Zalau, cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența și Ministerul Sanatații, pentru digitalizarea unitații. „In ultimii ani, digitalizarea a devenit un element cheie in…

- Nu de puține ori vegetația crescuta in exces pune in pericol rețelele de electricitate. La Prefectura Maramureș a avut loc recent o ședința prezidata de prefectul Rudolf Stauder privind lucrarile de intreținere/ exploatare forestiera pe terenurile situate in zona de siguranța și protecție. Reprezentantul…

- Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, marti, demararea lucrarilor de modernizare a cladirii care adaposteste Detasamentul de Pompieri din Tarnaveni, cu o finantare in valoare de peste 2,4 milioane de lei obtinuta prin Planul National de Redresare…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a semnat un nou contract de finanțare, pentru proiectul “Dotarea compartimentului de terapie intensiva neonatala din cadrul Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” cu aparatura medicala de inalta performanța”. Acest proiect,…