Un algoritm automat a produs o criză fără precedent în educația britanică Marea Britanie este în mijlocul unui scandal național privind educația dupa ce un algoritm automat a scazut notele a aproape 40% din elevii care nu au putut da examenul Nivel A din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza CNBC.



Autoritațile au decis sa foloseasca un algoritm automatizat care sa determine notele fiecarui elev pe baza rezultatelor de la simularea examenului și notelor anterioare, acestea afirmând ca programul ar acorda elevilor rezultate &"mai corecte&" dupa ce și-au exprimat îngrijorarea ca profesorii ar putea încerca sa umfle notele.



Sursa articol: hotnews.ro

