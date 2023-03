Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au mers, sambata seara, acasa la barbatul de 42 de ani din Pitești dupa ce aceasta a avut o altercație in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa barbatul a fost reținut și dus șa audieri, scrie News.ro . Pitesteanul a intrat in conflict cu un sofer caruia i-a lovit portiera masinii…

- Un barbat din municipiul Pitesti a fost prins de catre politisti chiar in timp ce isi batea sotia. Patrula Politiei a mers acasa la individ dupa ce acesta a facut scandal in public, totul pornind de la o altercatie in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa in urma celor constatate barbatul…

- In urma eforturilor pe care oamenii, impreuna cu autoritatea locala le-au facut, s-au strans 1.000 de saltele, 3.000 de paturi, 1.200 de saci de dormit, in jur de 1.000 de perechi de incalțaminte, corturi, radiatoare și aeroterme, 12 tone de haine și aproximativ doua tone de alimente neperisabile. Oamenii…

- Peter Fischer, președintele clubului german de fotbal Eintracht Frankfurt, e acuzat ca impreuna cu soția și fiul de 25 de ani au achiziționat ilegal cocaina, probe in acest sens fiind descoperite la percheziție in locuința acestora, informeaza Gazeta Sporturilor . Pe noptiera din dormitorul președintelui…

- ANRE a intocmit un regulament prin care dorește sa evite situațiile neplacute cu care s-au confruntat consumatorii de gaze și de electricitate atunci cand au primit facturi uriașe, din cauza intarzierii emiterii lor. In cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 03.02.2023,…

- Partidul Popular Austriac (OeVP, conservatorii aflati la putere), condus de cancelarul Kael Nehammer, si-a pierdut majoritatea absoluta la alegerile regionale desfasurate duminica in cel mai mare land din Austria, inregistrand o scadere de circa 10 puncte procentuale, in timp ce Partidul Libertatii…

- Președintele rus Vladimir Putin a evitat miercuri, 25 ianuarie, in timpul unei vizite la Universitatea de Stat din Moscova, sa comenteze decizia istorica a Germaniei de a furniza Ucrainei tancuri Leopard, oferind in schimb studenților sfaturi in privința carierei și raspunzand la intrebari pe alte teme,…

- Roxana Nemeș, in varsta de 33 de ani, a facut primele declarații despre familia ei, dupa ce anul trecut s-a spus ca a fost inșelata de soțul ei, Calin Hagima. Artista nu a dat curs barfelor și deși toata lumea aștepta la o desparțire, in realitate lucrurile stau altfel. Vedeta a vorbit despre cum a…