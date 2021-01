Stiri pe aceeasi tema

- La Buzau, materiale pirotehnice de mare putere, achiziționate de pe piața neagra, s-au folosit in exces. In noaptea de Revelion, pe strazile de la oraș, dar și pe ulițele satelor, petardele folosite din plin si fara precautie au facut numeroase victime. In noaptea Anului Nou, opt persoane au ajuns la…

- O familie de romani din Grosseto (Toscana) traiește in aceste zile de inceput de an o drama greu de descris in cuvinte. Alesia, 11 ani, fetița romanilor Ada și Gabriel, a murit dupa ce a luptat cu o boala teribila. Ea a fost operata la Pisa, dar nu a reușit sa invinga raul care i-a furat mai intai…

- Un baiat de 16 ani din Arad a injunghiat un minor, tot in varsta de 16 ani, in zona toracelui, chiar in noaptea de Revelion, in zona strazii Ursului din municipiu. Lovitura a fost fatala pentru adolescent, care a decedat pe patul de spital, scrie Aradon.ro. Cei doi s-ar fi certat, dupa care, agresorul…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Cluj-Napoca. O tanara, Ioana Alina Petrus, și-a pus capat zilelor. Trupul neinsufletit a fost gasit in ajun de Anul Nou, chiar de catre fratele ei. Sinuciderea a avut loc in cursul zilei de joi, 31 decembrie. „Politistii au fost sesizati in jurul orei 16.00,…

- Polițiștii Capitalei au transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, in care reamintește masurile care trebuiesc respectate, in contextul pandemiei de coronavirus. Conform sursei citate, doar astazi, in Capitala, vor fi prezenți peste 900 de polițiști de ordine publica, rutiera dar și din cadrul altor structuri…

- Un tanar de 18 ani, disparut de doua zile de acasa a fost gasit mort intr-o padure. Deocamdata politistii nu cunosc cauzele decesului. Sfarsit tragic pentru un tanar de 18 ani din comuna Varful Campului, judetul Botosani. Acesta a fost gasit mort intr-o padure de la marginea satului. Baiatul a fost…

- Autoritațile nu introduc noi restricții in perioada Craciunului și a Anului Nou, insa cele in vigoare se mențin. Și de Revelion este interzisa deplasarea cetațenilor in afara locuinței in intervalul orar 23.00-05.00.

