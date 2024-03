Stiri pe aceeasi tema

- Conform IPJ Vrancea, in cursul noptii, in jurul orei 02.30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati in legatura cu producerea unui accident rutier pe DN 11A , sensul de mers Adjud-Onesti.Politistii rutieri au stabilit ca un minor in varsta de 16 ani, din municipiul Adjud, ar fi luat autoturismul…

- NEATENȚIE… Pe fondul lipsei de experiența la volan, un tanar de 18 ani din Berezeni, cu permisul abia luat, a vazut ieri moartea cu ochii pe dealul Dobrinei, din municipiul Huși. Baiatul, deși nu consumase bauturi alcoolice, a pierdut la un moment dat controlul asupra mașinii, s-a rasturnat in afara…

- Astazi, in jurul orelor 09.30, polițiștii locali care asigurau masurile de ordine și siguranța publica in zona Pieței Centrale, din municipiul Bacau, au fost alertați de o persoana care striga „ prindeți hoțul!”- indicandu-le un barbat care fugea – intrucat, dintr-un supermarket au fost sustrase mai…

- INCONȘTIENT… Un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna Danești, a provocat haos pe raza comunei Valeni, dupa ce, beat fiind, a furat o mașina, apoi a intrat cu ea intr-un șanț, avariind serios autoturismul. Solicitați de proprietarul mașinii, polițiștii au identificat și depistat hoțul, pe care…

- In aceasta dimineața, la ora 10:43, pompierii din Bacau au fost alertați pentru a interveni in comuna Itești, satul Dumbrava, dupa ce un apel de urgența a anunțat producerea unui accident rutier. La fața locului au fost trimise in graba o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD și o ambulanța SAJ…

- Un tanar din Bacau care a provocat un accident cu victima, suspectat ca era droga Un incident tragic a avut loc pe strada Onești din municipiul Adjud, județul Vrancea, in data de 8 februarie, cand un accident rutier a avut ca rezultat vatamarea corporala a unei femei in varsta de 36 de ani. Potrivit…

- Un conducator auto cu cetațenie americana, care a pierdut controlul mașinii din cauza condițiilor meteorologice și s-a rasturnat in afara parții carosabile la ieșirea din municipiul Iași, in aceasta dimineața, la ora 03.00, a fost scos in siguranta din mașina de un subofițer din cadrul Inspectoratului…

- Tanarul revenea de la facultate și a decedat dupa ce mașina sa s-a izbit de un cap de pod, incercand sa evite un alt autovehicul Un tanar student in varsta de 22 de ani din Balș, județul Olt, și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație. Evenimentul a avut loc in timp ce tanarul se […] Articolul…