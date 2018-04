Stiri pe aceeasi tema

- O substanța suspecta a fost gasita in biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes. Pompierii și paramedicii s-au deplasat la fața locului și zona din jurul biroului situat in sudul Angliei a fost evacuata.

- In inchisorile din Marea Britanie cea mai citita carte este „The Manifesto”, un manual de doar 20 de pagini al infractorilor, un ghid practic despre cum sa furi si sa jefuiesti iar, potrivit tabloidului Daily Star, autorul acestuia este un roman.

- Câinele Kratu este primul din Marea Britanie care a trecut examenul ”Do as I Do”, o tehnica noua de dresaj, care se bazeaza pe imitarea stapânului. Tess si Kratu s-au întâlnit în urma cu patru ani când metisul mioritic a fost adoptat din Cluj-Napoca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat "persona non grata", aceasta dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie in cazul atacului de la Salisbury. "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a…

- Un roman acuzat in Marea Britanie de o frauda uriasa, care a contribuit la furtul a miliarde de euro din bancomate prin intermediul dispozitivelor sofisticate de de tip skimming, si-ar fi folosit castigurile uriase pentru a-si asigura evadarea. Alexandru Sovu a fost numit “cel mai mare jefuitor de banci…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.