Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis duminica premierului olandez Mark Rutte, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Ankara va sustine un candidat pentru postul de secretar general al NATO in functie de asteptarile si nevoile sale, scrie Agerpres preluand Reuters.President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands.The call addressed the Turkiye-Netherlands relations and the election process of the next NATO Secretary General. President Erdogan voiced Turkiye’s expectations from the next Secretary…— Presidency of the Republic of Turkiye (@trpresidency)…