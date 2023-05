Stiri pe aceeasi tema

- „Vom avea studenți ai UMF „Carol Davila” la Ploiești. Spitalul Județean de Urgența Ploiești «Constantin Andreoiu» se va transforma in Spital Clinic Universitar”, a anunțat președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, pe rețelele de socializare. Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”…

- Asociația Moașelor Independente și Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București au incheiat ieri, 26 aprilie a.c., un protocol de colaborare pentru promovarea profesiei de moașa și a programului de studii superioare pentru specializarea „Moașe” din cadrul Facultații de Moașe…

- Vestea buna asteptata absolventii de medicina incepe sa prinda contur: Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala, la inceputul acestei luni, metodologia „pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc si pe post in medicina". Aceasta va avea loc pe 14 mai 2023, fiind…

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti (UMFCD) sustine transferarea unora din spitalele aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Universitatilor de Medicina si Farmacie traditionale si transformarea acestor unitati sanitare in spitale…

