Fotbalul, pe planul doi… Fostul jucator de prim-eșalon, ploieșteanul Ionuț Șerban (28 ani), care activeaza acum in Liga A Prahova la CSO Teleajenul Valenii de Munte, are nevoie, urgent, de ajutor. Din pacate, in urma unei stari de rau inexplicabile, cu care acesta s-a ”luptat” cateva saptamani, Ionuț, tatal unei fetițe in varsta de 9 ani, a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Ploiești joi noapte, de unde, in urma analizelor preliminare, a fost transferat la Institutul Clinic Fundeni, de la București, pentru investigații amanunțite. Ionuț are nevoie urgenta de donare de sange doar grupa B(3) cu Rh negativ. Cei care au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

