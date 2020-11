Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Mihai Niculescu, cercetator cu peste 17 ani de experiența universitara in domeniul nutriției și nutrigeneticii in SUA și Romania, este Guest Speaker la INOVALIMENT 2020. Targului Internațional de...

- Autorul celui mai complex test nutrigenetic existent pe piata mondiala, doctorul roman Mihai Niculescu, stabilit in SUA, va fi unul dintre Guest Speakerii conferințelor științifice care vor avea loc in cadrul Targului Internațional de Invenții și Inovații ”INOVALIMENT”, care va avea loc online, in perioada…

- La sfarșitul lunii noiembrie va avea loc primul targ de invenții și inovații din domeniul alimentar din Romania, INOVALIMENT. Evenimentul se va desfașura online, in perioada 23-27 noiembrie 2020, și este...

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza prima ediție a Targului Internațional de Invenții și Inovații din domeniul alimentar, ”INOVALIMENT”. Evenimentul se va desfașura online, in perioada 23-27 noiembrie 2020, și este organizat in parteneriat cu Facultatea…

- Pe 23 octombrie expira oferta Early Bird care aduce discount-uri semnificative, cuprinse intre 40 și 70 de euro, pentru inscrierea la GPeC SUMMIT Online. Cu o tradiție de 15 ani, GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din Romania și se va desfașura…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza, prin Departamentul de Dezvoltare Personala și Educație Vocaționala, ”Bursa pentru Educație Vocaționala”, un concurs adresat elevilor și studenților din intreaga țara, interesați de domeniile politic, economic și civic. Aceștia sunt invitați…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei susține excelența in cercetarea alimentara, printr-un parteneriat științific, in cadrul INGREDIENTS SHOW 2020. Ediția din acest an se va desfașura online, in perioada 5-9 octombrie 2020. In calitate de partener științific, Fundația…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei susține cercetarea științifica și excelența in medicina și iși propune sa sprijine continuarea studiului realizat de o echipa a spitalului Colentina, care a identificat o posibila cauza care conduce la agravarea sau chiar la…