Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar trebui sa utilizeze potentialul eolian offshore din Marea Neagra pentru a produce energie ieftina, idee care nu a existat pana acum in dezbaterea publica, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Sa…

- Romania are nevoie de resursele de gaze din Marea Neagra pentru a-si atinge tintele ambitioase de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pe care si le-a asumat prin Green Deal, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil.…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa trimita Romaniei un aviz motivat din cauza faptului ca tara nu a adoptat masuri de sanctionare a incalcarii Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. Gazele fluorurate…

- Extractia gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra va deveni incerta, daca nu va fi modificata Legea offshore, ceea ce ar fi o pierdere uriasa pentru Romania, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Activitatea noastra este influentata…

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra, în cadrul proiectului Neptun, devine incerta daca nu va fi modificata Legea Offshore, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, cu ocazia prezentarii rezultatelor financiare pe 2019. Aceasta a mai spus ca abrogarea prevederilor din OUG 114 și…

- Klaus Iohannis crede ca americanii de la Exxon Mobil vor vinde operatiunile de la Marea Neagra rusilor de la Lukoil. Daca ar exista o asemenea varianta, Romania ar avea un cuvant greu de spus, afirma presedintele."Vanzarea participatiei Exxon la Marea Neagra este o chestiune care ne preocupa,…

- Energia electrica si gazele pentru populatie nu au niciun motiv sa fie scumpite nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat vineri, in Portul Constanta, ca escala in tara noastra a navei maritime franceze de patrulare Commandant Birot, dislocata in Marea Neagra, reprezinta o oportunitate pentru desfasurarea de exercitii in comun intre militarii fortelor navale…