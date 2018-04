Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara dupa o lunga suferința. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu incercați de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte Ionela Prodan a murit, dupa ce medicii i-au spus ca sufera de o boala grava la pancreas Ionela prodan a murit. Printre lacrimi, Anamaria Prodan a confirmat trista veste, dar nu a dorit sa comenteze. Extrem de indurerata, Anamaria Prodan abia a fost in stare sa lege doua cuvinte. In ultima perioada, cat boala cumplita de care suferea s-a agravat, familia i-a ascuns faptul ca suferea de cancer pentru a o proteja.…