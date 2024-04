Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt impreuna de cateva luni și sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu. Impresara are doar cuvinte de lauda la adresa iubitului ei și spune ca a vazut ce inseamna, de fapt, sa fie cu adevarat fericita langa partener.

- Oana Radu și Catalin Dobrescu au decis sa divorteze și au decis impreuna ca artista sa locuiasca in continuare in apartamentul pe care l-a luat in timpul casatoriei. Insa, fostul soț s-a razgandit și a inceput a puna presiune pe artista, pentru ca locuința sa ii ramana lui Catalin Dobrescu.„Am muncit…

- Anamaria Prodan a dezvaluit cat de mulți bani cheltuie lunar pentru a locui in Statele Unite ale Americii. Vedeta deține o vila imensa in Las Vegas, iar eforturile financiare pe care le face nu sunt deloc mici. Iata de ce platește o factura la curent de peste 1.000 de dolari!

- Anamaria Prodan radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Ronald Gavril! Iubitul impresarei din fotbalul romanesc a devenit cetațean de onoare. Iata primele declarații ale Anamariei Prodan, dupa reușita partenerului sau! Ce planuri au cei doi acum?

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata! Impresara radiaza alaturi de iubitul ei și profita de fiecare ocazie petrecuta cu el pentru a-i face o declarație de dragoste! La randul sau, Ronald Gavril ii demonstreaza Anamariei Prodan cat de romantic este!

- Anamaria Prodan a vorbit deschis despre cat de speciala este relația dintre Ronald Gavril și fiul ei. El a devenit un exemplu pentru Laurențiu Reghecampf Jr., mai ales din punct de vedere al carierei. Anamaria prodan considera ca este important ca fiul ei sa aiba alaturi un campion.

- Anamaria Prodan revine pe micile ecrane cu surprize noi! Cu cateva zile inainte de premiera, vedeta a facut dezvaluiri din culisele noului reality show. ”Punct și de la capat” incepe in 3 februarie, pe Antena Stars, iar spectacolul care urmeaza va intrece așteptarile tuturor!