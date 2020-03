Un vechi proverb romanesc spune ca minciuna are picioare scurte. Ei bine, zicala pare sa se aplice 100% in cazul infectarilor pe banda cu coronavirus. Acum cateva minute, inca un om a fost diagnosticat cu COVID-19. Acesta a mințit ca nu a fost plecat din țara, insa astazi a ajuns la Urgențe. Se pare ca barbatul fusese in Israel. Acum, acesta va fi internat in spital.

