Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul s-a produs marți seara, 25 iulie, in curtea Spitalul Nicolae Robanescu. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, pentru Antena 3, ca au fost evacuați 110 copii, aceștia fiind transferați la spitalul Marie Curie.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu…

- UPDATE Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogera, incendiul nu se confirma. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Traian din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un posibil incendiu la un apartament.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov (ISUBIF) a transmis un mesaj tip RO – Alert, in dupa-amiaza zilei de duminica, 25 iunie 2023. Mesajul se intituleaza “Extreme Alert”. Avertismentul se refera la intervalul dintre orele 16,10 – 17,10. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook…

- Accident, vineri dupa masa, in municipiul Arad, pe strada Șiriei, acolo unde un autoturism s-a rasturnat. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad a anunțat... The post Autoturism rasturnat pe strada Șiriei. Doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. UPDATE. Șoferul se afla sub influența…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov (ISUBIF) a trimis 11 autospeciale pentru a stinge un incendiu pe Calea Dorobanți. Incendiul s-a declanșat in dimineața zilei de luni, 29 mai 2023. Circulația rutiera in centrul Capitalei este restricționata pentru a permite intervenția pompierilor.…

- UPDATE: Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta au anuntat ca un barbat a fost declarat decedat. UPDATE: ” La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o rafinarie din orasul Navodari, s-ar…

- O autocisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe drumul DN2-E85, iar pompierii actioneaza pentru evitarea producerii unei explozii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Pana la sosirea pompierilor, conducatorul auto s-a evacuat. Acesta primeste ingrijiri medicale…

- UPDATE Incendiul se manifesta la un aparat electrocasnic (frigider) – ISU Buzau Sursa video: ISU Buzau *Știre inițiala Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…