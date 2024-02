Ultimă oră: Diana Șoșoacă a convocat forul de conducere al SOS România, ca să își demită soțul din partid E nebunie in SOS Romania! Senatoarea Diana Șoșoaca a convocat forul de conducere al SOS Romania, ca sa iși demita soțul din partid. Biroul executiv central al SOS Romania a fost convocat de senatoare, iar punctul fierbinte de pe ordinea de zi e mazilirea soțului sau din partid. Recent, scandalul dintre cei doi soți a facut senzație in presa, acolo unde s-au scurs replici savuroase Senatoarea a vorbit live despre soțul sau și despre lupta ei cu „Sistemul” pe pagina Mișcarea de Eliberare. CINE PE CINE MANIPULEAZA? CINE PE CINE MANIPULEAZA? Dupa ce Șoșoaca și-a suspendat soțul din conducerea partidului SOS Romania,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

