- Tensiuni extreme in Caucaz, intre Armenia și Azerbaidjan. Se duc lupte in regiunea autonoma Nagorno Karabakh, unde armata azera a bombardat mai intai pozițiile forțelor de independența armene, care atacasera in timpul nopții, și apoi au lansat o contraofensiva, transmite ansa . Legea martiala si mobilizare…

- In cursul zilei de astazi, 17 august 2020, un barbat de 36 de ani din Blaj a fost trimis in judecata de procurori pentru savarsirea infractiunii de instigare publica impotriva politistilor. Dosarul este urmarea unui scandal care a avut loc in 1 mai 2020, incheiat cu retineri si amenzi de zeci de mii…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- „Marcel Ciolacu, acum din intamplare in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, santajeaza public Guvernul Romaniei! Din functia de presedinte al CD, Marcel Ciolacu, cere guvernului sa nu respecte Constitutia Romaniei. Cat tupeu. Cata ipocrizie. Intarzie voit legea care salveaza vieti in Romania…

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…

- Conflictul armeano-azer dateaza din perioada sovietica, cand la sfarsitul anilor '80 teritoriul azer Nagorno-Karabah, locuit de o majoritate de etnici armeni, a cerut alipirea la Armenia vecina, dupa care a izbucnit un razboi care a provocat aproximativ 25.000 de morti. Azerbaidjanul sustine ca o…

- Presedintele ALDE avertizeaza, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca o asemenea putere pusa in mainile autoritatilor ar duce mai mult ca sigur la abuzuri. "Am facut, impreuna cu parlamentarii ALDE, o prima citire a proiectului de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor…

- Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei. A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile…