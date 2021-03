Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis marți, la ora 10.00, un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru 13 județe, fiind afectata și zona montana a Vrancei, dar și un cod galben de ploi și ninsori, in aproape toata țara, inclusiv in județul nostru. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-03-2021…

- Meteorologii au emis astazi, la ora 11.00, o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila de duminica pana luni in partea de vest a tarii, și o alta avertizare Cod galben, valabila de luni pana miercuri in aproape intreaga tara, inclusiv in județul Vrancea. Potrivit ANM, incepand de luni, de la…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 10-03-2021 Ora : 11:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 10 martie,…

- Meteorologii au emis astazi doua atenționari de vreme severa: azi a intrat in vigoare un cod galben de cantitați insemnate de apa, polei și vant intens in vest și nord-vest, iar maine toata țara va fi sub cod galben de frig, ninsori viscolite și polei. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie…

- ANM a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei, valabila in mai multe zone din țara pana miercuri, ora 12.00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 19-01-2021 Ora : 11:00 Intervalul : 19 ianuarie, ora 11:00 – 20 ianuarie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, la ora 10.00, un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ, valabil incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 18.00, pana luni, ora 14.00. Vor fi vizate județele din sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și din zona Carpaților…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis la ora 10.00 un COD GALBEN de ninsoare in zonele montane din 14 județe, printre care și Vrancea, valabil de astazi, 8 ianuarie, ora 10.00, pana sambata, ora 10.00. Ramane valabila și informarea meteo emisa ieri de ANM, privind precipitații moderate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben și cod portocaliu de vreme severa, in zilele de luni și marți. COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 14:00 – 05 ianuarie, ora 08:00 Fenomene vizate: ploi abundente; intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și viscolite…