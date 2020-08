Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula in aproape toata tara, valabil pana luni Codul galben de canicula este valabil de vineri pana luni, in Vestul, Sudul si Estul Romaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade Celsius, conform meteorologilor. COD :…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri, 28 august, pana luni, 31 august, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI „In…

- Urmeaza 3 zile fierbinți! COD GALBEN de canicula in aproape toata țara. ANM a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri pana luni, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius, potrivit ANM. „In intervalul mentionat, in zonele de campie și de podiș disconfortul…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Intervalul : 10 august, ora 12:00 – 10 august, ora 23:00 Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 august,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o informare meteorologica de canicula și disconfort termic accentuat. Este cod galben pentru aproape jumatate din țara. Potrivit meteorologilor, vremea va fi caniculara in special in zonele de campie din sudul și estul țarii. Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, avertizari cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe județe din țara, inclusiv pentru Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 12-07-2020Ora : 12:00Nr. mesajului:Intervalul…