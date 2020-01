Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit mort, in aceasta dimineata, pe plaja din cartierul Faleza Nord, in Constanta. Medicii chemati prin 112 nu au mai putut face nimic sa il salveze. Un martor a sunat la numarul unic de urgenta 112, in aceasta dimineata, dupa ce a observat trupul unui barbat care plutea pe malul marii,…

- Un echipaj de politie din Baia Mare a pazit o noapte intreaga cadavrul unui barbat, dupa ce angajatii de la Medicina Legala au anuntat ca ei nu lucreaza decat in intervalul 8.00-16.00. Incidentul a fost semnalat in noaptea de 25 spre 26 decembrie.

- Un barbat in varsta de 40 ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a decedat aseara, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa, informeaza Realitatea Plus.Mesajul presedintelui Tribunalului Timis - 'Gresim cand nu iesim in strada sa va aparam si sa ne aparam de dosare la comanda' In…

- Tragedie in MARAMURES– un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie Ieri, 19 decembrie, in jurul orei 11.20, politistii au intervenit la un accident grav de circulatie, produs pe raza localitatii Arduzel. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat in varsta de 49 ani, din orasul…

- Un grav accident rutier a avut loc luni-dimineata, 25 noiembrie 2019, in jurul orei 7,00, in apropiere de municipiul Craiova, judetul Dolj. Un barbat de 37 de ani, din Diculesti, care conducea un autoturism pe DN 65, prin Pielesti, a lovit un barbat de 43 de ani si pe fiica acestuia, in varsta de 12…

- Un barbat de 73 de ani din localitatea Adjudeni din Iași a murit in chinuri cumplite. Batranul a ars de viu, dupa ce locuința i s-a facut scrum, din cauza unui incendiu izbucnit de la o lumanare.

- Un tanar de aproape 20 de ani a fost gasit spanzurat, joi dimineața, de un tobogan dintr-un loc de joaca din Craiova. Trupul barbatului a fost ridicat și dus la morga pentru efectuarea expertizei medico-legale, scrie Gazeta de Sud. Alerta a fost data, joi dimineața, de o femeie care ieșise sa-și plimbe…

- Inca un accident in Maramures in care o persoana isi pierde viata. De data aceasta tragedia s-a petrecut la Coroieni, unde un barbat era surprins sub un tractor. La fata locului s-a deplasat Pichetul Tg. Lapus si un echipaj SAJ cu medic. Din pacate persoana in varsta de 59 de ani era decedata. Source