- Vineri seara, un accident cumplit a avut loc in zona localitații Pipera, dupa ce un autobuz de calatori a lovit un pieton. Victima a fost supusa manevrelor de resuscitare și se afla in stare inconștienta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A3 Bucuresti Brasov, la Kilometrul 6 800 de metri, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Pipera, judetul Ilfov, un autobuz ce efectua o cursa regulata pe ruta Cosmopolis Pipera a acrosat un pieton, ce…

- Traficul rutier a fost oprit duminica in jurul pranzului pe sensul catre Capitala al DN1, București-Ploiești, dupa ce o mașina a luat foc in apropierea localitații Ciolpani. Centrul Infotrafic anunța ca pe DN 1 București-Ploiești, la kilometrul 34, in apropierea localitații Ciolpani, din județul Ilfov,…

- Un accident rutier s-a petrecut, miercuri, pe Șoseaua Giurgiului, intersecție cu Strada Anghel Nuțu din Capitala. Doua masini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, unde a accidentat un pieton.

- Traficul este blocat, doua TIR-uri și doua mașini au fost implicate in accidentul produs, la km 17, sensul spre București, in zona localitații Ciorogarla. ”Patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fața-spate pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București,…

