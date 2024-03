Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Poliției Romane a informeaza, joi seara, ca a avut loc un accident grav pe DN 6, in localitatea Bragadiru din județul Ilfov. Potrivit comunicatului de presa emis, un motociclist a lovit un pieton in timpul incidentului. Acesta din urma a decedat pe loc. Din primele informații,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, joi seara, pe DN 6, in localitatea Bragadiru din judetul Ilfov, un motociclist a accidentat mortal un pieton. Potrivit unui comunicat de presa, in urma impactului a rezultat decesul pietonului si ranirea motociclistului, care a fost transportat la…

- Traficul este restricționat, joi seara, pe DN 2, in județul Neamț, dupa ce un microbuz a lovit mortal un pieton. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2, localitatea Sabaoani, județul Neamț.Un pieton a fost lovit mortal de șoferul…

- Un automarfar a luat foc pe DE 87. Traficul este blocat Un automarfar a luat foc in mers pe DE 87, miercuri, pe centura ocolitoare a municipiului Braila, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane.TIR-ul implicat in evenimentul rutier estre inmatriculat in…

- Traficul rutier este blocat intre Brașov și Targu Secuiesc din cauza unui accident produs miercuri seara. Doua mașini au fost implicate.Traficul este oprit temporar miercuri seara pe DN 11 Brașov – Targu Secuiesc, intre localitațile Moacșa și Cernat, din județul Covasna, potrivit mediafax. Doua…

- Traficul este blocat pe autostrada A1 pe sensul de mers Pitești-București, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane . Un utiliaj de deszapezire a derapat pe șosea și a blocat circulația pe ambele benzi ale sensului de mers. Un ansamblu auto a derapat, poziționandu-se transversal pe axul drumului.…

- Traficul este blocat luni dimineața pe autostrada A3, in județul Cluj, din cauza unui accident.Traficul este oprit pe Autostrada A3 pe sensul dinspre Gilau catre Nadașelu, la kilometrul 56, in județul Cluj. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in accident…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A 1 București-Pitești, de la kilometrul 13+500 de metri, pana la intrarea in DN Centura București, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza,…